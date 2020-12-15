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Sunumu da lezzeti de tam puan alacak: Bohça kebabı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 15.12.2020 15:46 | Son Güncelleme:
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Sunumu da lezzeti de tam puan alacak: Bohça kebabı

Mutfağımızda onlarca çeşit kebap çeşidi bulunur ve evde yapıldığında tadı, kıvamı tam tutan kebap tarifi ise bohça kebabıdır. Şık sunum ve enfes lezzetiyle bohça kebabı hazırlamak istiyorsanız hemen tarifimizin detaylarına geçelim...

Akşam için farklı bir lezzet arıyorsanız kesinlikle bohça kebabı tarifini öneriyoruz. Sunumu ve tadıyla herkesten tam not alacak bohça kebabının malzemeleri ise şöyle;

MALZEMELER

İç dolgu malzemeleri için:

500 gram dana kuşbaşı
1 su bardağı haşlanmış bezelye
1 büyük domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağ
Yarım su bardağı et suyu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı un
40 gram tereyağ
2 su bardağı süt
1 çay kaşığı beyaz biber
1 çay kaşığı tuz
1 defne yaprağı
1 tutam muskat cevizi rendesi

Krep için:

1 su bardağı un
1,5 su bardağı süt
1 yumurta
1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

İlk olarak 1 yemek kaşığı sıvı yağı tencereye alın ve yağ kızınca 500 gram dana kuş başı eti tencereye koyup kavurmaya başlayın. Bu aşamada etler suyunu salacaktır. Etlerin suyunu çektirip yaklaşık 3 dakika kadar daha kavurup tencerenizi kenara alın.

Daha sonra 1 adet soğanı küp küp olacak şekilde doğrayın. Doğradığınız soğanları 1 yemek kaşığı sıvı yağda soteleyin. Yaklaşık 4 dakika sonra soğanlara 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin.

Soğanları soteledikten sonra 2 diş sarımsağı ince ince kıyın ve onları da tavanıza ekleyin. 2 dakika soteledikten sonra 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin ve salçanın hafif kokusu çıkana dek kavurun. Ardından 1 büyük domatesi küp küp olacak şekilde doğrayın doğrayın ve salça kavrulduktan sonra domatesi de ekleyin.

Domatesleri ekledikten sonra kısık ateşte biraz yumuşamalarını bekleyin. Domatesler yumuşadıktan sonra tuz ve biberi de ekleyin. Daha sonra ilk aşamada kavurduğunuz etleri de tavanıza koyun ve yarım su bardağı su ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Etler suyunu çekmeye başlayınca karışımıza bezelyeleri de ekleyin ve suyunu tamamen çekince tavanızı kenara alın. İç harcı hazırladıktan sonra un, süt, yumurta ve tuzu karıştırarak elde ettiğiniz krep harcını orta ateşte, yapışmaz bir tavada pişirin.

Krepleri hazırladıktan sonra beşamel sos için tereyağını eritin, eriyen yağda 2 yemek kaşığı unu kavurun. Un renk alınca, sütü de ekleyerek çırpın. Defne yaprağını da ekleyip kaynayana kadar bekleyin. Kaynadıktan sonra içine baharatları da ekleyip yaklaşık 5 dakika kadar daha pişirin.

Daha sonra bir kase içine hazırladığınız krebi koyun. Kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirdikten sonra iç dolgunuzdan 2 yemek kaşığı kadar koyup krebin kenarlarından sarkan kısmını kürdan yardımıyla tutturun. Ardından atladığınız kısım alta gelecek şekilde fırın tepsisine yerleştirin.

Hazırladığınız bohçaları tepsiye koyduktan sonra hepsinin üzerine beşamel sos gezdirin. Önceden ısınmış 190 derecelik fırında, beşamel sos hafif kızarana kadar pişirin.

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