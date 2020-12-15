Sunumu da lezzeti de tam puan alacak: Bohça kebabı

İlk olarak 1 yemek kaşığı sıvı yağı tencereye alın ve yağ kızınca 500 gram dana kuş başı eti tencereye koyup kavurmaya başlayın. Bu aşamada etler suyunu salacaktır. Etlerin suyunu çektirip yaklaşık 3 dakika kadar daha kavurup tencerenizi kenara alın.

Akşam için farklı bir lezzet arıyorsanız kesinlikle bohça kebabı tarifi ni öneriyoruz. Sunumu ve tadıyla herkesten tam not alacak bohça kebabının malzemeleri ise şöyle;

Soğanları soteledikten sonra 2 diş sarımsağı ince ince kıyın ve onları da tavanıza ekleyin. 2 dakika soteledikten sonra 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin ve salçanın hafif kokusu çıkana dek kavurun. Ardından 1 büyük domatesi küp küp olacak şekilde doğrayın doğrayın ve salça kavrulduktan sonra domatesi de ekleyin.

Domatesleri ekledikten sonra kısık ateşte biraz yumuşamalarını bekleyin. Domatesler yumuşadıktan sonra tuz ve biberi de ekleyin. Daha sonra ilk aşamada kavurduğunuz etleri de tavanıza koyun ve yarım su bardağı su ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Etler suyunu çekmeye başlayınca karışımıza bezelyeleri de ekleyin ve suyunu tamamen çekince tavanızı kenara alın. İç harcı hazırladıktan sonra un, süt, yumurta ve tuzu karıştırarak elde ettiğiniz krep harcını orta ateşte, yapışmaz bir tavada pişirin.

Krepleri hazırladıktan sonra beşamel sos için tereyağını eritin, eriyen yağda 2 yemek kaşığı unu kavurun. Un renk alınca, sütü de ekleyerek çırpın. Defne yaprağını da ekleyip kaynayana kadar bekleyin. Kaynadıktan sonra içine baharatları da ekleyip yaklaşık 5 dakika kadar daha pişirin.