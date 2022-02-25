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Sunumunu böyle yapın: Kek kalıbında patates salatası tarifi

24.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her haliyle severek tüketilen, hem çay saatlerinde hem kahvaltıda hem ana öğünlerde yenilen patatesten farklı bir tarif uygulamak ister miydiniz? Limon, zeytinyağı ve çeşitli lezzet vericilerle tatlandırabileceğiniz rengarenk görüntüye sahip bir patates salatası tarifiyle sizlerleyiz!

Sunumunu böyle yapın: Kek kalıbında patates salatası tarifi

Havucun ve kırmızı lahananın renk pigmentlerinden faydalanarak patatesten adeta görsel bir şölen yaratabileceğiniz bu tarif özellikle davet sofralarınızı süslemek için birebir! Keserek veya kaşıkla alarak servis etmek için oldukça uygun olan patates salatası tarifimiz, bereketli görüntüsü ve yüksek doyuruculuğuyla da bir harika diyebiliriz. Sizi davet sofralarınızın gözdesi haline getirecek, özellikle de beş çayınıza oldukça büyük bir keyif katacak kek kalıbında patates salatası tarifimiz, sizler için hazırlandı.

PATATES SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 5 adet patates

  • 3 adet havuç

  • 1 adet kırmızı lahana

  • 5-6 dal maydanoz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı pul biber

  • Yarım limon

  • Yeteri kadar tuz

  • Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak patateslerinizi bol suda yıkayın.

  • Orta boy tencerenizin içerisine patatesleri alın. (Kabuklarının daha kolay soyulması için patateslerin orta kısmına hafifçe çizik atabilirsiniz.)

  • Tencerenizi orta ocağa alın ve kapağını kapatarak haşlanması için zaman tanıyın.

  • Çatalla kontrol ettiğiniz patatesleriniz yeterince yumuşadığında ocaktan alın ve soğuk suya tutun.

  • Kabuklarını soyduğunuz tüm patatesleri çatal yardımıyla ezin ve üç eşit miktara ayırarak farklı kaplara aktarın.

  • Maydanozları yıkayın ve incecik olacak şekilde kıyın. İlk patatesinizi maydanozlarla karıştırıp yeteri kadar tuz ve limon sıkın. Karabiberle pul biberlerinizi de ekleyin.

  • Kek kalıbınızın içerisini streç filmle kapladıktan sonra maydanozlu patates karışımını kalıbın dibine yayıp bastırın.

  • Kırmızı lahanayı minik parçalara ayırıp mutfak robotuna alın. İncecik olacak şekilde kıyın.

  • Ayırdığınız diğer patateslere kıyılan kırmızı lahanaları ekleyin. Limon, tuz ve zeytinyağı ekleyip karıştırın.

  • Kek kalıbınızın ikinci katmanını kırmızı lahanalı patates salatasıyla kaplayın. İyice sıkıştırın.

  • Havuçlarınızı yıkayıp rendeleyin.

  • Kısık ateşte çok kısa süre kavurun.

  • Kavrulan havuçları 3. patates salatasının içerisine ekleyip, limon, tuz ve zeytinyağı ayarını yapın.

  • Son katman olarak da turuncu renkli salatanızı kek kalıbına bastırarak yerleştirin.

  • Hazırladığınız 3 katmanlı salatanızın ağzını kapatarak buzdolabında yaklaşık 1 saat boyunca dinlendirin.

  • Sofraya getirmeden önce sunum tabağını kalıbın üzerine kapatıp ters çevirin.

  • Üzerindeki streç yapıştıysa yavaşça çıkarıp salatanızı masaya bırakabilirsiniz.


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