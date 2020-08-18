Supangle tarifi: Pastane usulü gerçek supangle yapımı

Yoğun çikolata tadında, yedikçe baymayan pastane usulü supangle tarifi ile tadına doyum olmaz bir tatlı hazırlayacağız. Misafirler tatlıdan bir kaşık aldıktan sonra ev yapımı olduğunu anlamakta zorlanacaklar :) Gerçek supangle tarifi nasıl yapılır diyenlere püf noktalarıyla birlikte tüm detayları anlatacağız, buyursunlar.
Bir litre süt
Bir çay bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
Bir adet yumurtanın sarısı
4 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata
2 dilim kakaolu kek
100 gram sütlü çikolata
Geniş bir tencereye sütü, şekeri, unu, nişastayı, kakaoyu ve yumurta sarısını koyup çırpıcı tel yardımıyla pürüzsüz olana kadar çırpın.
Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte koyulaşana kadar çırpıcı tel yardımıyla karıştırın. Karışım koyulaşmaya başlayınca ocaktan alın.
Sürülebilir çikolatayı ve sütlü çikolatayı hızlı bir şekilde tencereye ilave edin ve mikser yardımıyla çırpın.
Bu aşamada tereyağını da ilave edin ve yaklaşık 10 dakika kadar mikserle çırpma işlemini gerçekleştirin. Kremanız hazır.
Kek dilimlerini iri iri ufalayın. Supangleyi koyacağınız kapların ya da kaselerin tabanına bir parça kek koyun.
Kaselere eşit miktarda hazırladığınız kremayı paylaştırın. Supangleleri buzdolabında en az 5 saat dinlendirin. Afiyet olsun.
Malzemeleri tencereye koyduktan sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmalısınız. Karışımın homojen bir kıvam alması gerekmektedir. Tereyağını pişirme aşamasında değil, supangleyi pişirdikten sonra karışıma eklemelisiniz. Kakaolu kek yerine dilerseniz sade kek de kullanabilirsiniz. Ustasından supangle tarifini sizler için paylaştık. Peki sizin tatlıyı hazırlarken uyguladığınız püf noktaları nelerdir?
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