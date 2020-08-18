Supangle tarifi: Pastane usulü gerçek supangle yapımı

Yoğun çikolata tadında, yedikçe baymayan pastane usulü supangle tarifi ile tadına doyum olmaz bir tatlı hazırlayacağız. Misafirler tatlıdan bir kaşık aldıktan sonra ev yapımı olduğunu anlamakta zorlanacaklar :) Gerçek supangle tarifi nasıl yapılır diyenlere püf noktalarıyla birlikte tüm detayları anlatacağız, buyursunlar.

GERÇEK SUPANGLE TARİFİ MALZEMELERİ

Bir litre süt

Bir çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

Bir adet yumurtanın sarısı

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

2 dilim kakaolu kek

100 gram sütlü çikolata

GERÇEK SUPANGLE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencereye sütü, şekeri, unu, nişastayı, kakaoyu ve yumurta sarısını koyup çırpıcı tel yardımıyla pürüzsüz olana kadar çırpın.

Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte koyulaşana kadar çırpıcı tel yardımıyla karıştırın. Karışım koyulaşmaya başlayınca ocaktan alın.

Sürülebilir çikolatayı ve sütlü çikolatayı hızlı bir şekilde tencereye ilave edin ve mikser yardımıyla çırpın.

Bu aşamada tereyağını da ilave edin ve yaklaşık 10 dakika kadar mikserle çırpma işlemini gerçekleştirin. Kremanız hazır.