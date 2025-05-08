Süper Kupa'da yepyeni format! Artık her şey bambaşka... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi

TFF, Süper Kupa 2025'in yeni formatla oynanacağını duyurdu. Buna göre maçlar tarafsız sahada ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finalde lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisiyle Türkiye Kupası şampiyonu eşleşecek.

Galatasaray’ın hem ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemesi hem de Türkiye Kupası’nda finale yükselmesi nedeniyle Süper Lig’i 3’üncü sırada tamamlayacak ekip de organizasyonda yer alacak. Maçlar Ocak 2026’da oynanacak.

Süper Kupa’da lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

-Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması halinde lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisiyle de lig üçüncüsü eşleşecek.

-Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması halinde lig şampiyonuyla lig üçüncüsü, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig ikincisi eşleşecek.

-Lig ikincisiyle Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması halinde lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig üçüncüsü eşleşecek.

-Ligi ikincisiyle Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması halinde, lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig üçüncüsü eşleşecek.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

"Müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir. Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır.

Ancak bu sezon Galatasaray A.Ş.'nin ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarına katılacak son takım olacaktır.

Takımlarımızın sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme müsabakaları da dikkate alınarak, müsabakaların 2026 Ocak ayında oynatılmasına karar verilmiştir. Kesin tarihler ve final merkezleri daha sonra ilan edilecektir.

Lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler aşağıdaki şekilde olacaktır.

Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Lig ikincisi ile lig üçüncüsü,

Lig şampiyonu ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,

Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Lig ikincisi ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecektir."