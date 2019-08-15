Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Dün akşam Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea'nin kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya atlayan Fester Abdü gecenin tepki çeken ismi olmuştu.

Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Youtuber, maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak futbolcuların arasında koşmaya başlamıştı. O hareketinden sonra sosyal medyada ağır eleştiriler alan fenomen ile 4 arkadaşı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Fester Abdü ve 4 arkadaşı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

