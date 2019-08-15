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Sahaya giren Youtuber için karar verildi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 15.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

Liverpool ile Chelsea'nin karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya giren Youtuber Fester Abdü ve gözaltına alınan 4 arkadaşı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dün akşam Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea'nin kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya atlayan Fester Abdü gecenin tepki çeken ismi olmuştu.

Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Youtuber, maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak futbolcuların arasında koşmaya başlamıştı. O hareketinden sonra sosyal medyada ağır eleştiriler alan fenomen ile 4 arkadaşı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Fester Abdü ve 4 arkadaşı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool UEFA Süper Kupa Fester Abdü

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Bende Takip Ederdim Ama Ülesine Böle zarar veren Bir şahsı şiddetle Kınıyorum.
Takipçileri o akıl seviyesinde değil. İki gün sonra gene takibe alırlar.
Türkiye"ye Yapılan Utanç Verici Bir Olay Daha Gerçekten Utanıyoruz senden #DelimineRezilligi #TürkiyeSendenUtanıyoRDelimine
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