SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Süper Kupa maçı öncesi Gomis'ten Galatasaray'a mesaj!

Süper Kupa maçı öncesi Gomis'ten Galatasaray'a mesaj!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.08.2024 17:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcularından Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi bir paylaşımda bulundu.

Süper Kupa maçı öncesi Gomis'ten Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi başarı dileklerinde bulundu.

"HEDEF 25 VE 5. YILDIZ..."

521

Gomis sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 25. şampiyonluk hedefine vurgu yaparken "Sezona Süper Kupa finaliyle başlayacak Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Haydi Aslanlar, kupa ile başlayın, kupa ile bitirin. Hedef 25 ve 5. yıldız" ifadelerini kullandı.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2317_eng_picture_20180520_15477576_15477571

Kariyerinde 2.5 sezon Galatasaray forması giyen Fransız golcü, çıktığı 86 maçta 51 gol ve 9 asistlik performans göstermişti. Bafetimbi Gomis'in Galatasaray kariyerinde 2 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş galatasaray süper kupa
En Çok Okunan Haberler
Elindeki elektronik sigara bomba gibi patladı

Elindeki elektronik sigara bomba gibi patladı

MEB duyurdu! Türkiye'de ilk... Yeni dönemde açılıyor

MEB duyurdu! Türkiye'de ilk... Yeni dönemde açılıyor

Olimpiyatlardan ikonik bir poz daha! Olimpiyatlardan başarı haberleri peş peşe geldi: Sırıkla atlama, yüzme, okçuluk…

Olimpiyatlardan ikonik bir poz daha! Olimpiyatlardan başarı haberleri peş peşe geldi: Sırıkla atlama, yüzme, okçuluk…

Muslera, Necip'i susturmaya çalıştı! "Mikrofonun açık"

Muslera, Necip'i susturmaya çalıştı! "Mikrofonun açık"

Mbappe'nin Arda Güler yorumu şaşırttı!

Mbappe'nin Arda Güler yorumu şaşırttı!

Fenerbahçe yönetiminde deprem! 2 istifa birden...

Fenerbahçe yönetiminde deprem! 2 istifa birden...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.