Süper Kupa maçı öncesi Gomis'ten Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi başarı dileklerinde bulundu.

"HEDEF 25 VE 5. YILDIZ..."

Gomis sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 25. şampiyonluk hedefine vurgu yaparken "Sezona Süper Kupa finaliyle başlayacak Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Haydi Aslanlar, kupa ile başlayın, kupa ile bitirin. Hedef 25 ve 5. yıldız" ifadelerini kullandı.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kariyerinde 2.5 sezon Galatasaray forması giyen Fransız golcü, çıktığı 86 maçta 51 gol ve 9 asistlik performans göstermişti. Bafetimbi Gomis'in Galatasaray kariyerinde 2 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.