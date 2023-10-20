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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa 30 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanacak!

20.10.2023 22:30 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın oynanacağı yeri ve zamanı açıkladı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa mücadelesi 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa 30 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanacak!

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda oynanacaktır" denildi.

BİR HAFTADA 2 DERBİ OYNANACAK

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Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 Aralık'taki lig maçının ardından 30 Aralık'ta Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Böylece 1 hafta içinde iki ezeli rakip peş peşe karşı karşıya gelecek.

25.000 KAPASİTELİ STADYUM

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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali, 25.000 kapasiteli Al-Awwal Park'ta oynanacak.

"ÇEKİŞMELİ VE HEYECANLI OLACAK"

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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" dedi.

RİYAD SEZONU VURGUSU

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçecek mücadele, Suudi Arabistan'da Riyad Sezonu etkinlikleri çerçevesinde oynanacak. Riyad Sezonu, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin maç sponsorluğunu da üstlenecek.

RİYAD SEZONU NEDİR?

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Riyad Sezonu, Suudi Arabistan hükümeti tarafından ülkenin Vizyon 2030 planının bir parçası olarak 2019 yılından bu yana düzenlenen devasa bir festivaldir.

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