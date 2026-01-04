SPOR

Süper Kupa öncesi Mauro Icardi'den ayrılık açıklaması! Sözleşmesi bitiyordu...

Süper Kupa mücadelesinde yarın Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep'te karşılaşacak. Bu dev maç öncesi gerçekleşen basın toplantısında konuşan sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncularından Mauro Icardi, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Burak Kavuncu
Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da maç öncesi gerekleşen basın toplantısında takımın golcü oyuncusu Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. Icardı'nin sözleşmesinin son 6 ayında olmasına ilişkin soruya verdiği yanıt ise gündem oldu. İşte basın toplantısından detaylar...

''FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ!''

Mauro Icardi, "Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli, bir yarı final. Bir yandan maç üstüne maç oynuyoruz. Bunun arasında yarı finale adapte olmamız gerekiyor. Galatasaray olarak kupayı kazanmamız gerekiyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık, maçta da büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkında olarak sahaya çıkmak ve finale yükselip kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

HAGI'DEN GELEN MEKTUP HAKKINDA KONUŞTU

Icardi, ''Zor bir sakatlık yaşadım. İyi döndüm diyebiliriz 7-8 ay içerisinde. Bu süreç içinde tedavimde sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Dakikalar da almaya başladım. Şu an çok daha iyi noktadayım. Hagi'nin mektubu benim için büyük bir onur. Bir döneme imza atmış büyük bir insan. Galatasaray ailesi için önemli bir kişilik. Onun rekorunu kırmak büyük bir onur. İleride de benim rekorum kırılacak, bu da futbolun güzel yanlarından bir tanesi. Ben bu hikayenin parçası olduğum için büyük bir onur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞMESİNE DEĞİNDİ!

Arjantinli yıldız, “Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim.” diye aktardı.

''2 GOL KALDI...''

Mauro Icardi, "En çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırmaya 2 gol kaldı. Her zaman gol atmak isterim. Sevdiğim şey o. Aileme ve sevgilime armağan ederim bunu. Benimle birlikte mutlu olup benle mutsuz olan ve zorlukları benle yaşayan ona hediye etmek isterim." diyerek sözlerine nokta koydu.

