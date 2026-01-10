SPOR

Süper Kupa öncesi ortalık savaş alanına döndü! Olimpiyat Stadı'nda güvenlik güçleri araya girdi

Emre Şen

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev final öncesi gerilim tavan yaptı! Maç saatinin değişmesiyle stada erken akın eden taraftar grupları karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli taraftarların ezeli rakiplerini kovaladığı o anlar kameralara yansıdı. Güvenlik güçleri olayı sakinleştirmek için devreye girdi. İşte detaylar...

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle başlama saati 18.45'e çekilen Turkcell Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde tansiyon yükseldi. Derbi heyecanı yerini kısa süreliğine gerginliğe bıraktı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ

Olayın yavaş yavaş büyümesini gören güvenlik güçleri araya girerek kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

STAT ÇEVRESİNDE KOVALAMACA!

Maç saatinin erkene alınmasıyla birlikte stadyum çevresinde beklenenden erken oluşan kalabalık, iki takım taraftarlarını bazı noktalarda karşı karşıya getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir grup Fenerbahçeli taraftarın Galatasaraylı taraftarları kovaladığı anlar yer aldı.

GÜVENLİK DUVARI ÖRÜLDÜ

Yaşanan bu gerginlik üzerine emniyet güçleri, stat çevresindeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Olayların büyümemesi için yoğun çaba sarf eden polis ekipleri, taraftar grupları arasına set çekerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Tribün girişlerinde de kontrollerin sıkılaştırıldığı bildirildi.

