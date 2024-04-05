Süper Kupa sahibini buluyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Bu maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın tribün gelirleri de 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasındaki gerilim ise sürüyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa'da 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki altı maçın üçünde Galatasaray, üçünde ise Fenerbahçe hedef ulaştı. Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım ise 16 ile Galatasaray.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Şanlıurfa'da oynanacak karşılaşmaya iki takımın şu on birlerle çıkması bekleniyor.

GALATASARAY: MUSLERA, KAAN AYHAN, DAVİDSON, ABDULKERİM, BARIŞ ALPER, TOREİRA, KEREM DEMİRBAY, MERTENS, KEREM AKTÜRKOĞLU, ZİYECH, ICARDİ

FENERBAHÇE: LİVAKOVİC, MERT, DİJİKU, OOSTERWOLDE, FERDİ, KRUNİC, ZAJC, SZYMANSKİ, İRFAN CAN, TADİC, DZEKO







