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Süper Kupa'ya Cüneyt Çakır damga vurdu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.08.2018 22:11 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa maçına Cüneyt Çakır damga vurdu. Dany'nin Garry Rodrigues'i düşürmesi sonrası sarı kart gösteren Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem sistemine başvurdu ancak kararını değiştirmedi. Kırmızı kart bekleyen Galatasaraylı taraftarlar Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Süper Kupa'ya Cüneyt Çakır damga vurdu

Süper Kupa mücadelesinin 44. dakikasında Galatasaraylı Garry Rodrigues, Akhisarsporlu Dany Nounkeu'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, Dany'ye sarı kart gösterdi.

Garry Rodrigues Dany

VAR Merkezi'nden gelen uyarı sonrasında Cüneyt Çakır, pozisyonda kırmızı kart olabileceği şüphesiyle "VAR" sistemine başvurma kararı verdi.

Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Çakır, kararını değiştirmedi ve Dany sarı kartla oyuna devam etti.

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Galatasaray-Akhisarspor süper kupa cüneyt çakır VAR

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