Süper Kupa'ya Cüneyt Çakır damga vurdu

Süper Kupa mücadelesinin 44. dakikasında Galatasaraylı Garry Rodrigues, Akhisarsporlu Dany Nounkeu'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, Dany'ye sarı kart gösterdi.
VAR Merkezi'nden gelen uyarı sonrasında Cüneyt Çakır, pozisyonda kırmızı kart olabileceği şüphesiyle "VAR" sistemine başvurma kararı verdi.
Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Çakır, kararını değiştirmedi ve Dany sarı kartla oyuna devam etti.
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