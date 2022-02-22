Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu! İşte 21-28 Şubat haftası Türkiye ve dünyada öne çıkan spor gündemi!

Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu 21 Şubat Pazartesi günü oynanan Göztepe-Galatasaray maçı ile netlik kazandı. Mart ayına sayılı günler kala, Şubat ayının dördüncü haftasında olan Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri sizler için derledik. İşte 21-28 Şubat haftası Türkiye ve dünyada spor gündemi...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 2022

1.TRABZONSPOR - 63

2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - 49

3.ADANA DEMİRSPOR - 44

4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 43

5.FENERBAHÇE - 43

6.BEŞİKTAŞ - 41

7.AYTEMİZ ALANYASPOR - 40

8.ATAKAŞ HATAYSPOR - 39

9.YUKATEL KAYSERİSPOR - 38

10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - 36

11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 35

12.DEMİR GRUP SİVASSPOR - 34

13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR - 31

14.KASIMPAŞA - 29

15.GALATASARAY - 29

16.GÖZTEPE - 27

17.GZT GİRESUNSPOR - 26

18.ÇAYKUR RİZESPOR - 23

19.ALTAY - 22

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Konyaspor 4 - 4 Kasımpaşa

Çaykur Rizespor 0 - 2 Medipol Başakşehir

Malatyaspor 1 - 2 Antalyaspor

Kayserispor 2 - 1 Giresunspor

Beşiktaş 1 - 0 Altay

Gaziantep Futbol Kulübü 0 - 3 Adana Demirspor

Alanyaspor 0 - 4 Trabzonspor

Fatih Karagümrük 1 - 0 Sivasspor

Fenerbahçe 2 - 0 Hatayspor

Göztepe 2 - 3 Galatasaray

LEBRON JAMES'İN TAKIMI NBA ALL STAR-2022 FİNAL MAÇINI KAZANDI

Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Ligi (NBA) All Star-2022'nin final maçı nefes kesti.

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından biri olarak kabul edilen 37 yaşındaki LeBron James'in kaptanlık ettiği "Team LeBron", ABD'li profesyonel besketbolcu Kevin Durant'ın kaptanlığını yaptığı "Team Durant'ı" 163'e 160 mağlup etti.

NBA'in 24 yıldız oyuncusunu karşı karşıya getiren NBA All-Star maçı ilk kez 2 Mart 1951'de oynanmıştı.

3 gün süren etkinlikte tüm takımlar taraftar, oyuncu ve medya oylamasının bir kombinasyonu ile seçiliyor ve baş antrenörler 7 yedek oyuncuyu seçiyor.

2018 yılından bu yana en çok fazla alan oyuncular takım kaptanları olarak belirleniyor ve kuruldan bağımsız olarak takımlarını oluşturmak için All-Star havuzundan seçim yapabiliyorlar.

FENERBAHÇE DİEGO ROSSİ TRANSFERİNİ RESMEN DUYURDU

Fenerbahçe Amerika Birleşik Devletleri ekiplerinden Los Angelas FC'den kiralık olarak kadroya kattığı Diego Rossi ile 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını yaptığı açıklama ile duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulbünü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur."

TÜRKİYE, UKRAYNA MENŞELİ HORTİNG SPORUYLA TANIŞIYOR

Ukrayna'dan dünyaya yayılan ve birçok savunma sporunu barındıran horting sporunun Türkiye'de özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Horting Federasyonu Başkanı Muhsin Türk, hortingi Türkiye'de yaygınlaştımak istediklerini vurguladı.

Avrupa Horting Federasyonu Başkanı Muhsin Türk, Hortingin Türkiye'deki gençlerin ruhuna dokunabilecek bir spor branşı olduğunu ifade etti.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE HAFTAYI LİDER KAPATAN TAKIMLAR

Premier Lig'de Manchester City, La Liga'da Real Madrid, Serie A'da Milan, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise haftayı lider kapattı.

SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmaları pazartesi günü son buldu.

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunda gözler 27. hafta maçlarına çevrildi.

İşte Süper Lig 27. Hafta fikstürü:

25 Şubat 2022 Cuma - 20:00 Adana Demirspor - Antalyaspor

25 Şubat 2022 Cuma - 20:00 Trabzonspor - Kayserispor

26 Şubat 2022 Cumartesi 16:00 Başakşehir - Fatih Karagümrük

26 Şubat 2022 Cumartesi 19:00 Sivasspor- Beşiktaş

27 Şubat 2022 Pazar 13:30 Altay - Gaziantep Futbol Kulübü

27 Şubat 2022 Pazar 13:30 Giresunspor - Göztepe

27 Şubat 2022 Pazar 16:00 Alanyaspor - Konyaaspor

27 Şubat 2022 Pazar 16:00 Hatayspor - Yeni Malatyaspor

27 Şubat 2022 Pazar 19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

28 Şubat 2022 Pazartesi 20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

