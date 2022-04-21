Süper Lig Başkanları Toplanıyor! Küme düşme kalkıyor mu?

Spor Toto Süper Lig'de 33 hafta geride kalırken yayıncı kuruluş konusunda henüz somut adımlar atılmadı. Ligin boyu kısalırken küme düşmenin kaldırılması konusu da gündemi sarsmaya devam ediyor.

KRİTİK TOPLANTI BU AKŞAM

Yaşanan sürecin ardından Kulüpler Birliği'nden hamle geldi.

Süper Lig'deki kulüp başkanları bu akşam İstanbul'da iftar yemeğinde bir araya gelecek. Kritik zirvede üç konu gündeme yatırılacak.

İŞTE 3 ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ...

Süper Lig başkanlarının görüşmesinde yayın ihalesi, spor yasası tasarısı ve küme düşmenin kaldırılması durumu konuşulacak.

ADİL GEVREK: GEREKİRSE FIFA'YA GİDECEĞİZ

Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, 12 hakemin görevden alınmasından sonra yaptığı açıklamada takımı küme düşerse yargı yoluna başvuracaklarını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni Malatyaspor lig sonunda küme düşerse hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Gerekirse mahkemeye de gideriz, FIFA'ya da."

KÜME DÜŞME HATTINDAKİ PUAN DURUMU

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor bitime 6 hafta kala veda ederken, küme düşme hattındaki puan durumu şu şekilde oluştu.

İşte düşme hattında puan durumu...

13-) Sivasspor - 42 puan

14-) Kayserispor - 42 puan

15-) Gaziantep FK - 41 puan

16-) Giresunspor - 40 puan

17-) Altay - 30 puan

18-) Rizespor - 30 puan

19-) Göztepe - 27 puan

20-) Yeni Malatya - 20 puan



