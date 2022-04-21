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Süper Lig Başkanları Toplanıyor! Küme düşme kalkıyor mu?

21.04.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de kulüp başkanları bu akşam İstanbul'da toplanıyor. Kritik zirvede konuşulacak konular da belli oldu. Özellikle küme düşme hattının üstündeki takımların büyük tepki gösterdiği ''Küme düşme kaldırılsın'' konusu geceye damga vuracak. İşte detaylar...

Süper Lig Başkanları Toplanıyor! Küme düşme kalkıyor mu?

Spor Toto Süper Lig'de 33 hafta geride kalırken yayıncı kuruluş konusunda henüz somut adımlar atılmadı. Ligin boyu kısalırken küme düşmenin kaldırılması konusu da gündemi sarsmaya devam ediyor.

KRİTİK TOPLANTI BU AKŞAM

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Yaşanan sürecin ardından Kulüpler Birliği'nden hamle geldi.

Süper Lig'deki kulüp başkanları bu akşam İstanbul'da iftar yemeğinde bir araya gelecek. Kritik zirvede üç konu gündeme yatırılacak.

İŞTE 3 ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ...

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Süper Lig başkanlarının görüşmesinde yayın ihalesi, spor yasası tasarısı ve küme düşmenin kaldırılması durumu konuşulacak.

ADİL GEVREK: GEREKİRSE FIFA'YA GİDECEĞİZ

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Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, 12 hakemin görevden alınmasından sonra yaptığı açıklamada takımı küme düşerse yargı yoluna başvuracaklarını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni Malatyaspor lig sonunda küme düşerse hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Gerekirse mahkemeye de gideriz, FIFA'ya da."

KÜME DÜŞME HATTINDAKİ PUAN DURUMU

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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor bitime 6 hafta kala veda ederken, küme düşme hattındaki puan durumu şu şekilde oluştu.

İşte düşme hattında puan durumu...

13-) Sivasspor - 42 puan
14-) Kayserispor - 42 puan
15-) Gaziantep FK - 41 puan
16-) Giresunspor - 40 puan
17-) Altay - 30 puan
18-) Rizespor - 30 puan
19-) Göztepe - 27 puan
20-) Yeni Malatya - 20 puan


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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