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Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri açıklandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.12.2020 15:19 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 16. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde oynanacak olan Süper Lig’in 16. hafta müsabakalarında şu hakemler düdük çalacak:

2 OCAK CUMARTESİ

13.30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu
13.30 DG Sivasspor - Denizlispor: Erkan Özdamar
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
19.00 Hatayspor - Konyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

3 OCAK PAZAR

14.13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ali Palabıyık
19.00 Kayserispor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

4 OCAK PAZARTESİ

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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