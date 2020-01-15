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  4. Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş-Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 18. hafta maçı hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş-Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek.

İşte haftanın maçlarında düdük çalacak isimler...

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