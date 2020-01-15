Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 18. hafta maçı hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş-Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek.
İşte haftanın maçlarında düdük çalacak isimler...
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