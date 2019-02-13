SPOR

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.02.2019 14:17 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

15 Şubat Cuma
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

16 Şubat Cumartesi
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus

17 Şubat Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: Serkan Tokat
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray:Ali Palabıyık

18 Şubat Pazartesi
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ahmet ÇAKAR Pazartesi günü Fenerbahçe nin gazını almak için Fırat Aydınus maça verilecek demişti. Adam hakikaten işi biliyormuş.
Oh oh ne atamalar Fıratlar Cüneytler nasıl olsa Malatyanın sesi çıkmıyor verin Cüeyti şenlendirsin BJK
sus cakal
Başka hakemler yokmu hep aynı sabıkalı hakemler
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