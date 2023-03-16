Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
17 Mart Cuma:
Saat: 20.00
Arabam.com Konyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
18 Mart Cumartesi:
Saat: 13.30
Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
Saat: 16.00
Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
Saat: 19.00
Beşiktaş-İstanbulspor: Ali Şansalan
19 Mart Pazar:
Saat: 16.00
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
Saat: 16.00
VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
Saat: 19.00
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan