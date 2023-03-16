SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

16.03.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

17 Mart Cuma:

Saat: 20.00
Arabam.com Konyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

18 Mart Cumartesi:

Saat: 13.30
Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

Saat: 16.00
Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

Saat: 19.00
Beşiktaş-İstanbulspor: Ali Şansalan

19 Mart Pazar:

Saat: 16.00
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

Saat: 16.00
VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

Saat: 19.00
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'da Konya'ya karşı 3 kritik eksik!G.Saray'da Konya'ya karşı 3 kritik eksik!
F.Bahçe'nin Barçalı yıldızına 1 dakika yetti!F.Bahçe'nin Barçalı yıldızına 1 dakika yetti!
Icardi Wanda Nara ilişkisinde yeni bomba!Icardi Wanda Nara ilişkisinde yeni bomba!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig hakemler spor spor toto oynanacak ligde spor tot süper li spor to başakşehi yapılan açıklama kaan numanoğlu

En Çok Okunan Haberler

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

'Üç futbolcusunu da alıp, Inter'in başına geçecek!'

'Üç futbolcusunu da alıp, Inter'in başına geçecek!'

Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!

Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray örneği!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray örneği!

Beşiktaş'ın transferde rotası Fenerbahçe!

Beşiktaş'ın transferde rotası Fenerbahçe!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.