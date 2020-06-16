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Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda heyecan 28. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 19, 20, 21, 22 Haziran'da oynanacak maçlar öncesi, mücadelelerde düdük çalacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

19 HAZİRAN CUMA:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

20 HAZİRAN CUMARTESİ:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya

21 HAZİRAN PAZAR:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

22 HAZİRAN PAZARTESİ:

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neden fenerin maçı erken aynı anda yapmayacaklarmi illa daha fazla mı dinlensin istiyosaniz direkt verin şampiyonluğu
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