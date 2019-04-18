Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği atamalara göre Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

19 NiSAN CUMA

20.30 Kasımpaşa - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

21 NİSAN PAZAR

13.30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

22 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

