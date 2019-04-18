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Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği atamalara göre Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

19 NiSAN CUMA

20.30 Kasımpaşa - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

21 NİSAN PAZAR

13.30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

22 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

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Türkiye Futbol Federasyonu merkez hakem kurulu Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU LİSTE YANLIŞ MUHTEMELEN YARIN DEĞİŞTİRİRLER ÇÜNKÜ FENEVİN ZORLU ALANYA MAÇI VAR ALİ PALABIYIK'I ATAMAYI UNUTMUŞLAR MUHTEMELEN BU YANLIŞTAN DÖNERLER HATTA SEZON SONUNA KADAR FENEVİN TÜM MAÇLARINI PALABIYIK YÖNETECEK DİYE KARAR ALDI FENERASYON DESENİZE ERSUN'UN "İKİNCİ YARI 40 PUAN SÖZÜ VERİYORUM" SÖZÜNÜ TUTMASINA YARDIMCI OLACAKLAR AMA TÜM MAÇLARINI KAZANSA BİLE İKİNCİ YARI 40 PUAN OLMUYOR DİMİ AMA SAZANLAR YANLIŞ ANLADI ERSUN BU SEZON SONU 40 PUAN GARANTİ DEMİŞTİ (BAŞAKŞEHİR MAÇI, G.S İLE OYNANAN İKİ MAÇ, BJK MAÇI, BURSA MAÇI VE DAHA BİR SÜRÜ ALINAN HARAM PUANLI MAÇLARI DA HESABA KATMIŞTIR)
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