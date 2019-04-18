Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği atamalara göre Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
19 NiSAN CUMA
20.30 Kasımpaşa - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
21 NİSAN PAZAR
13.30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
22 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
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