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Süper Lig’de 3. hafta hakemleri açıklandı

26.08.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig’de 3. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 3. haftasında yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günleri oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi.

TFF’den yapılan açıklamada Süper Lig 3. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:

27 AĞUSTOS CUMA

20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor - Konyaspor: Alper Ulusoy

28 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka
19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15 Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker
21.45 Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

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