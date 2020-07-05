Süper Lig'de 31. haftanın ilk iki maçının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
(AA)
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