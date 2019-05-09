Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 32. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
10 MAYIS CUMA
20:30 Antalyaspor - Bursaspor: Hüseyin Göçek
11 MAYIS CUMARTESİ
16:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Serkan Çınar
19:00 Fenerbahçe - Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen
19:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
12 MAYIS PAZAR
16:00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya
19:00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
19:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
13 MAYIS PAZARTESİ
20:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır
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