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Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 32. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

10 MAYIS CUMA

20:30 Antalyaspor - Bursaspor: Hüseyin Göçek

11 MAYIS CUMARTESİ

16:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Serkan Çınar
19:00 Fenerbahçe - Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen
19:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

12 MAYIS PAZAR

16:00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya
19:00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
19:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 MAYIS PAZARTESİ

20:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır

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