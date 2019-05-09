Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 32. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

10 MAYIS CUMA

20:30 Antalyaspor - Bursaspor: Hüseyin Göçek

11 MAYIS CUMARTESİ

16:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Serkan Çınar

19:00 Fenerbahçe - Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen

19:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

12 MAYIS PAZAR

16:00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya

19:00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

19:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 MAYIS PAZARTESİ

20:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır

