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Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

29.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı yarın saat 20.00’de oynanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 30 Mayıs Salı günü yapılacak 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

BEŞİKTAŞ BAY GEÇECEK

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Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.

Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkması gereken HangiKredi Ümraniyespor, rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.

Tüm müsabakalar, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre oynanacak maçlarla ilgili Merkez Hakem Kurulunun dijital atama yöntemiyle gerçekleştirdiği görevlendirmeler şöyle:

MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan

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Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

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İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan

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