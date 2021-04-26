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Süper Lig'de 38. hafta hakemleri açıklandı

26.04.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 38. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 38. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Lider Beşiktaş'ın deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçta Abdulkadir Bitigen, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray - Konyaspor mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Galatasaray-Konyaspor: Cüneyt Çakır
Rizespor-Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
Karagümrük - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Kayserispor - Denizlispor: Özgür Yankaya
BB Erzurumspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
Sivasspor - Malatyaspor: Alper Ulusoy
Ankaragücü - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
Al buyur alanya macına ts deplasmanında fenere ful kıyak çeken yaşar efendi atanmış nihat abileri iş başında iyoruz inanmıyolar mhk başkanı hasta fenerli serdar tatlı böyle devam et göz göre göre şke
BEN NE DEMİŞTİM EY BJK YÖNETİMİ FB YÖNETİMİNİN BÖYLE FERAH KEYİFLERİNİN GICIR, KENDİLERİNDEN EMİN, SON 3 HAFTADIR SİVRİ DİL KULLANMAYAN FB'DEN ŞÜPHE EDİN DEMİŞTİM.ALİ KOÇ İŞİNİ BİLİYOR.ALIN İŞTE BJK MAÇINA GS HAKEM. YA FB MAÇINA HEMDE ALANYA GİBİ GÜZEL FUTBOL OYNAYAN KRİTİK MAÇA KİM Mİ? VERİLDİ.Y.K.UĞURLU..YAAA BJK SEN UYU. BEN ŞÖYLE DÜŞÜNÜYORUM.DOĞRUDUR DEĞİLDİR. BJK EN SON 2008-2009 ŞAMP. OLDUĞU SENE BORSA DA 4.45 GÖRDÜ.YANİ UÇMADI.ŞİMDİ DE ŞAMP EN BÜYÜK ADAYI OLMASINA RAĞMEN 13.51 GÖSTERİP 7.88'E İNDİRİLDİ.FB ŞAMP.OLDUĞU SENE 100 BİNİ GS 250 BİNİ GEÇMİŞTİ.ACABA HAKEMLER FB-GS MI OYNUYOR
Algıda üzerinize yok bu yıl en çok hak kimin yendi bjk 16 futbolcu ile ligi bitiriyor be sarı bile görmeden üç sarı da bir sürü oyuncusu var işiniz gücünüz algı yerse bir tane düzgün maçıniz yok kaleci elini çeker boş kaleye gol atılmaz rakip golünuzu atıver ir daha ne istiyor sunuz bu ligden tescilmi edilsin sizin adınıza ayıp ayıp
yurrru be kim tutar seni romeo
ABDÜLKADİR BİTİGEN KONYA -BJK 4-1 /Y.K.UĞURLU FB - KARAGÜMRÜK 2-1 TS-FB 0-1 NE GÜZEL DEĞİL Mİ? FB ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR. OLMADI GS ŞAMPİYON OLSUN.ALİ KOÇ TFF VE MHK KOÇ GİBİ İDARE EDİYOR. ADAM GÜÇLÜ. SANKİ (Bir bit yeniği var gibime geliyor bu işte, haydi hayırlısı.") ACABA, BORSA DA PARA KAZANMAK OLMASIN.2008-2009 DA BJK ŞAMP.OLDU HİSSE 4.45 GÖSTERİP 1.50 DİP.YA ŞİMDİ 2021 BJK HİSSESİ 13.51 GÖSTERİP HOOOPP 7.88 DÜŞTÜ.FB ŞAMPİYONLUĞA GİTTİĞİ SENE 190 BİNLERE GS 250 BİNLERE GİTMİŞTİ.SOLUKSUZ TAVAN TAVAN.FB-GS BORSA DA HEP LİDER OLDU.BUNU DÜŞÜNÜYOR OLABİLİRLER.
Ulan tam hinlik, komplo teorisi, fesatlık tacirisiniz ya! Bi huzur verin artık.

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