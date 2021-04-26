Süper Lig'de 38. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Lider Beşiktaş'ın deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçta Abdulkadir Bitigen, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray - Konyaspor mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Galatasaray-Konyaspor: Cüneyt Çakır
Rizespor-Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
Karagümrük - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Kayserispor - Denizlispor: Özgür Yankaya
BB Erzurumspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
Sivasspor - Malatyaspor: Alper Ulusoy
Ankaragücü - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek
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