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  4. Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

09.09.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri duyurdu.

12 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık oldu. Bu müsabakada Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

11 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Ümit Öztürk
17.00 Konyaspor - Altay: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
20.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Yasin Kol

12 EYLÜL PAZAR

17.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Halil Umut Meler
20.00 Göztepe - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

13 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Alanyaspor - Giresunspor: Zorbay Küçük

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