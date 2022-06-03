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Süper Lig'de 58 yıl sonra bir ilk! Tam 8 İstanbul takımı...

03.06.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor, 2004-05 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'e yükselirken, 1963-64’ten bu yana ilk kez en üst ligde sekiz İstanbul takımı mücadele edecek.

Süper Lig'de 58 yıl sonra bir ilk! Tam 8 İstanbul takımı...

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, 17 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

Türkiye'nin en üst düzey futbol ligine 2004-2005 sezonunda veda eden sarı-siyahlı takım, sonrasındaki 3 sezon 1. Lig'de yer aldıktan sonra TFF 2. Lig'e düştü. Burada da 2 sezon kalabilen İstanbul temsilcisi, 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele etti. 2014-2015 sezonunun ardından TFF 2. Lig'e yükselen İstanbulspor, 2 sezon sonra da TFF 1. Lig'e çıktı.

2016-2017 sezonundan bu yana TFF 1. Lig'de yer alan sarı-siyahlılar, 5 sezonluk mücadelenin ardından play-off'lar sonucu Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Son olarak 2004-2005 sezonunda Süper Lig'de yer alan İstanbulspor, 17 yıllık hasretini bitirdi.

1926'da kurulan İstanbulspor, 2022-2023 sezonuyla tarihinde Süper Lig'de 24. kez yer alacak.

İSTANBUL'UN 8. TAKIMI

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İstanbulspor, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de yer alacak 8. İstanbul takımı oldu.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa mücadele etti.

  1. Lig'de normal sezonu ikinci tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, en üst kademe futbol ligindeki 7. İstanbul takımı oldu. Play-off'ta mücadele eden İstanbulspor'un da eklenmesiyle Süper Lig'deki İstanbul takımlarının sayısı 8'e yükseldi.

Türk futbolunda 1963-1964 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig'de 8 İstanbul takımı birden yer alacak. Söz konusu sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa mücadele etmişti.

İSTANBUL TAKIMLARI, ŞEHİR DIŞINA SADECE 11 KEZ ÇIKACAK

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Böylece her bir İstanbul takımı, yeni sezonda yapacağı 36 maçın 25'i için şehir değiştirmeyecek.

Takımlar, 18 iç saha maçının yanı sıra 7 deplasman karşılaşmasını İstanbul'da oynayacak. Sadece 11 maç için şehir dışına çıkacak İstanbul temsilcileri, yeni sezonda şehir dışında başkent Ankara, Trabzon, Konya, Alanya, Antalya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep ve Giresun'a gidecek.


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Spor Toto Süper Lig İstanbulspor
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