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Süper Lig'de akıllara durgunluk veren olay! Maç oynanırken sahadan ayrılmak istedi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2024 19:23
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Fatih Karagümrük maçının ardından ilginç bir itirafta bulundu. Oyuncuları Simon Deli'nin, hakemin verdiği penaltı kararı sonrası maçtan çıkmak istediğini söyledi.

Süper Lig'de akıllara durgunluk veren olay! Maç oynanırken sahadan ayrılmak istedi...
Simon Deli

Simon Deli

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: İstanbulspor
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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BUNA PENALTI VERİLİYORSA, BU MAÇI OYNAMAMIZIN MANASI YOK"

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Maç içinde futbolcuları Simon Deli'nin yaşadığı durumdan bahseden Osman Zeki Korkmaz, "Simon Deli 'Buna penaltı veriliyorsa, bu maçı oynamamızın manası yok.' dedi. Ben de 2 dakika beklemesini söyledim. Alp Arda zaten nasıl olsa bir şekilde penaltıdan golü yiyecekti. İlk penaltıyı kaçırdılar. Fatih Karagümrük, son dakikadaki penaltıyı kaçırsaydı adım gibi eminim ki bir penaltı daha verilecekti." açıklamasını yaptı.

"8-10 HAFTA ÖNCE KÜME DÜŞMÜŞTÜK"

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Aslında küme düşmelerinin daha önce kesinleştiğini dile getiren Korkmaz, "Biz mantıksal olarak 8-10 hafta önce düştüğümüzün mesajını vermiştik. Oynadığımız oyunun da bununla ilgili olmadığını söylemiştik. Galatasaray karşısında, Hatayspor karşısında ve bugünkü maçta baskın oynadığımızı söyleyebilirim. Karagümrük'ün kalecimiz Alp Arda'ya en çok yaklaştığı nokta, devre sonlarındaki penaltı pozisyonları oldu. Bunun dışında bizim boş kaleye atamadığımız 3 net pozisyon var. Futbolcu arkadaşlarımız 2 gün dinlenecek, ondan sonra yediğimiz ilk golü kendilerinin analiz etmelerini istiyorum." dedi.

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