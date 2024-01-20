Süper Lig'de Alayaspor-Çaykur Rizespor mücadelesinde inanılmaz olay! 9 dakika incelediler, 'VAR' karar vermedi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Alanyaspor mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken mücadelenin 69. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

'VAR' REKORU KIRILDI

Dakikalar 69'u gösterirken Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın attığı gol sonrası ofsayt şüphesi nedeniyle VAR incelemesine gidildi. Söz konusu pozisyon VAR Hakemi Bülent Birincioğlu tarafından tam 9 dakika incelendi.

'VAR' KARAR VEREMEDİ

Ali Şansalan, bu dakikada iki takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve İlhan Palut'a da açıklama yaptı. VAR'dan karar gelmeyince orta hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve Alanyaspor'un golünü verdi.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)







