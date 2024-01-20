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Süper Lig'de Alayaspor-Çaykur Rizespor mücadelesinde inanılmaz olay! 9 dakika incelediler, 'VAR' karar vermedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.01.2024 18:48 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken mücadelenin son bölümüne girildiğinde ilginç bir olay yaşandı. Maçın 69. dakikasında atılan gol sonrası VAR'a gidilirken, pozisyonun 10 dakika incelenmesine rağmen karar verilemedi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Alanyaspor mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken mücadelenin 69. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

'VAR' REKORU KIRILDI

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Dakikalar 69'u gösterirken Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın attığı gol sonrası ofsayt şüphesi nedeniyle VAR incelemesine gidildi. Söz konusu pozisyon VAR Hakemi Bülent Birincioğlu tarafından tam 9 dakika incelendi.

'VAR' KARAR VEREMEDİ

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Ali Şansalan, bu dakikada iki takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve İlhan Palut'a da açıklama yaptı. VAR'dan karar gelmeyince orta hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve Alanyaspor'un golünü verdi.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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