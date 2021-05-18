Süper Lig’de Avrupa listesi kesinleşti!

Ziraat Türkiye Kupası’nı Beşiktaş’ın kazanmasının ardından Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor’un gelecek sezon Avrupa’daki durumu resmen belli oldu. Antalyaspor’un finali kaybetmesi ve dolayısıyla Avrupa hayalinin de suya düşmesiyle birlikte Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor’un istediği senaryo gerçekleşti.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ’NE…

Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından gelecek sezon Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’ne Play-off Turu’ndan katılacak ve bu turu geçmesi durumunda gruplarda yer alacak. Bu turda maçlar 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

SİVASSPOR KAPIYI ARALADI

Ligi beşinci bitiren Sivasspor, Avrupa kupalarında mücadele edecek. Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nı almasının ardından Sivasspor gelecek sezon yeni kurulan UEFA Konferans Ligi’nde yer alacak. Yiğidolar, 2. Eleme Turu’ndan UEFA Konferans Ligi’ne dahil olacak ve ilk maçlarına 22 ve 29 Temmuz tarihinde çıkacak. Sivasspor’un gruplarda yer alabilmesi için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.