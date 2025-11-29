SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor

Süper Lig'de ayrılık geldi! İlhan Palut Çaykur Rizespor'dan istifa etti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Çaykur Rizespor tribünlerinden teknik direktör İlhan Palut'a yönelik tepkiler geldi. Palut ise maçın ardından istifa ettiğini duyurdu.

Süper Lig'de ayrılık geldi! İlhan Palut Çaykur Rizespor'dan istifa etti
Burak Kavuncu

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Kayserispor'a 1-0 kaybederken, maçın ardından basın toplantısında sürpriz bir karar alındı.

İSTİFA GELDİ!

Süper Lig de ayrılık geldi! İlhan Palut Çaykur Rizespor dan istifa etti 1

Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, görevinden ayrıldığını açıkladı.

''KULÜPTEN MÜSAADE ALMADAN BU AÇIKLAMAYI YAPIYORUM...''

Süper Lig de ayrılık geldi! İlhan Palut Çaykur Rizespor dan istifa etti 2

İlhan Palut: "Maçı konuşmak istemiyorum. En azından kendim ve ekibim adına maç değerlendirmesi yapmak istemiyorum. 2.5 yıldır burada çalışıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Çok iyi insanlar var. Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsaade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 - 1
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran’ın ilk Galatasaray derbisiSadettin Saran’ın ilk Galatasaray derbisi
Galatasaray’da, Fenerbahçe derbilerinin en deneyimlileri Torreira ile Barış AlperGalatasaray’da, Fenerbahçe derbilerinin en deneyimlileri Torreira ile Barış Alper
Anahtar Kelimeler:
İlhan Palut Süper Lig Çaykur Rizespor Kayserispor istifa son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.