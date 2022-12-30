Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti! Fatih Karagümrük'te Caulker ile yollar resmen ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın sonuna gelinirken, topladığı 16 puanla 16. sırada bulunan İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'te beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI!

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, daha önce Alanyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'de de forma giymiş olan 31 yaşındaki savunmacı Steven Caulker ile yolların ayrıldığı açıklandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yapılan açıklamada "Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan 31 yaşındaki stoper, çıktığı 7 mücadelede bir kez fileleri havalandırma başarısı göstermişti.



