SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti! Fatih Karagümrük'te Caulker ile yollar resmen ayrıldı

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti! Fatih Karagümrük'te Caulker ile yollar resmen ayrıldı

30.12.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran ekiplerde ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, sezon başında kadrosuna kattığı 31 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti! Fatih Karagümrük'te Caulker ile yollar resmen ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın sonuna gelinirken, topladığı 16 puanla 16. sırada bulunan İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'te beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI!

5d863ac4ece84eeb87f83c7173ecfd28

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, daha önce Alanyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'de de forma giymiş olan 31 yaşındaki savunmacı Steven Caulker ile yolların ayrıldığı açıklandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

3552038_810x458

Yapılan açıklamada "Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan 31 yaşındaki stoper, çıktığı 7 mücadelede bir kez fileleri havalandırma başarısı göstermişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feghouli'nin Fatih Karagümrük'ten kazanacağı para görenleri şoke etmeye yettiFeghouli'nin Fatih Karagümrük'ten kazanacağı para görenleri şoke etmeye yetti
Ronaldo ilan verdi! Aylık maaş: 120 bin TL Ronaldo ilan verdi! Aylık maaş: 120 bin TL
Galatasaraylılar yılın transferine hazır!Galatasaraylılar yılın transferine hazır!
Anahtar Kelimeler:
son dakika ayrılık caulker fesih spor spor toto ak fk sezon spor tot süper li spor to da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Sörloth'un yolu yeniden Türkiye'ye düşüyor!

Sörloth'un yolu yeniden Türkiye'ye düşüyor!

Ahmet Çakar'dan çok ağır sözler!

Ahmet Çakar'dan çok ağır sözler!

Ali Koç'tan sert açıklamalar: Maç tekrar edilmeli!

Ali Koç'tan sert açıklamalar: Maç tekrar edilmeli!

Erden Timur'dan flaş açıklamalar!

Erden Timur'dan flaş açıklamalar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.