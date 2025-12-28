Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında tarihi takas! 2 isim gidiyor 2 isim geliyor

Trendyol Süper Lig’de ara transfer dönemine günler kala Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dikkat çeken bir takas iddiası gündeme geldi. İki ezeli rakibin, toplam dört futbolcunun yer alacağı bir anlaşma üzerinde temas kurduğu öne sürüldü.

DÖRTLÜ TAKAS MASADA

2 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin transfer görüşmesi yaptığı belirtildi. Hürriyet’in haberine göre sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder’in bonservisiyle birlikte İrfan Can Kahveci’yi kapsayan bir takas formülü sundu.

FENERBAHÇE’NİN TALEBİ NET

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Beşiktaş’tan Demir Ege Tıknaz ile Mustafa Hekimoğlu’nu istedi. Sarı-lacivertli yönetimin, bu iki genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci’yi takasa dahil etmeye hazır olduğu ifade edildi.

SON KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Beşiktaş yönetiminin söz konusu takası öncelikle kendi içinde değerlendireceği, ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın görüşüne başvuracağı aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcının vereceği kararın, transfer sürecinin seyrini belirleyeceği vurgulandı.

İRFAN CAN’A YURT DIŞINDAN İLGİ

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin, milli futbolcu İrfan Can Kahveci yakından takip eden takımlar arasında bulunduğu belirtildi. İrfan Can, Fenerbahçe’de ekim ayında kadro dışı bırakılmış ve bu sezon 12 maçta forma giymişti.