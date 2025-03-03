Süper Lig'de dengeler yeniden kuruluyor! Şampiyonluk oranları güncellendi... Büyük değişim

Bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlaamsının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Önceki oranlara göre Galatasaray'ın performansı ve Fenerbahçe ile puan farkının düşmesi oranların değişmesinde büyük etken oldu.

GALATASARAY YİNE EN BÜYÜK ADAY

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük sonuçla ayrıldı. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Karşılaşmalar sonrası Süper Lig'de şampiyonluk oranları şöyle oldu, İlk 4'te bulunan takımlar arasında Beşiktaş'ın 700 olarak sabit kaldı. Samsunspor'un oranı ise 400 oldu. Fenerbahçe'nin puan farkını indirmesi ve gösterdiği performans nedeniyle daha önce 3.25 olan oranı 2.95'e kadar indi. Galatasaray'ın ise puan kaybının ardından 1.12 olan oranı 1.20'ye yükseldi.