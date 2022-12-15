Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer! Aboubakar geri dönüyor fakat Beşiktaş'a değil...

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hala üst düzeyde olduğunu kanıtlayan Aboubakar, Türkiye'ye dönüyor. Daha rekabetçi bir ligde forma giymek için Arabistan'ın Al Nassr takımından ayrılacağını açıklayan Aboubakar için Fenerbahçe devreye girdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, daha önce Beşiktaş forması giyen Aboubakar ile her konuda anlaşma sağladı. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncu için takımı Al Nassr ile masaya oturan sarı-lacivertliler kolları sıvadı.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Kontratının bitimine 1.5 yıl kalan Aboubakar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde duruluyor. Suudi Arabistan temsilcisinin bu teklifi kabul etmesi halinde Aboubakar resmen Fenerbahçe forması giyecek.



