Süper Lig'de Doukara'dan yılın skandalı! 4-1 yenildikleri maçın ardından...

GZT Giresunspor'un Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçtan sonra skandal bir olay meydana geldi. Giresunspor'un forveti Doukara, rakip takım taraftarlarıyla birlikte galibiyeti kutladı. O anlar videoya çekilip sosyal medyada gözükünce Doukara'ya büyük tepki geldi...

GALİBİYETİ KUTLADILAR

Bir dönem Antalyaspor forması giyen Doukara, takımının Antalyaspor'a 4-1 mağlup olmasından sonra arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini bekledi. Sonrasında rakip takım tribünlerine giderek galibiyeti kutladı. Giresunsporlu taraftarlar bu olayın ardından sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Giresunspor yönetimi de bu olaya sessiz kalmadı.

"SAVUNMASI İSTENMİŞTİR"

Giresunspor, Doukara'nın skandal hareketi sonrası, "Deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçı sonrasında, Antalyaspor taraftarları tarafından tribüne çağırılan ve rakip takım taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan oyuncumuz Souleymane Doukara'nın savunması istenmiştir." ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yayımladı. Doukara'nın kadro dışı kalması gündemde...



