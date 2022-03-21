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Süper Lig'de Doukara'dan yılın skandalı! 4-1 yenildikleri maçın ardından...

21.03.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de skandal bir olay yaşandı... Giresunspor, Antalyaspor'a deplasmanda 4-1 yenildi. Maçtan sonra tribünlerde çekilen video sosyal medyada gündem oldu. Giresunspor'da forma giyen Doukara, Antalyaspor tribünlerine giderek galibiyeti kutladı. Takımının mağlup olmasının ardından böyle bir hareket yapması kulüp tarafından da tepkiyle karşılandı.

Souleymane Doukara

Souleymane Doukara

FRA Fransa
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Giresunspor
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GZT Giresunspor'un Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçtan sonra skandal bir olay meydana geldi. Giresunspor'un forveti Doukara, rakip takım taraftarlarıyla birlikte galibiyeti kutladı. O anlar videoya çekilip sosyal medyada gözükünce Doukara'ya büyük tepki geldi...

GALİBİYETİ KUTLADILAR

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Bir dönem Antalyaspor forması giyen Doukara, takımının Antalyaspor'a 4-1 mağlup olmasından sonra arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini bekledi. Sonrasında rakip takım tribünlerine giderek galibiyeti kutladı. Giresunsporlu taraftarlar bu olayın ardından sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Giresunspor yönetimi de bu olaya sessiz kalmadı.

"SAVUNMASI İSTENMİŞTİR"

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Giresunspor, Doukara'nın skandal hareketi sonrası, "Deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçı sonrasında, Antalyaspor taraftarları tarafından tribüne çağırılan ve rakip takım taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan oyuncumuz Souleymane Doukara'nın savunması istenmiştir." ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yayımladı. Doukara'nın kadro dışı kalması gündemde...


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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Giresunspor
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