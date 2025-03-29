Süper Lig'de düğüm dev derbiyle çözülüyor! Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken detaylar... İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 44 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 29. haftada 71 puanla lider konumdaki Galatasaray'ı konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Siyah-beyazlılar son 2 maçını kaybetmesine karşın Sarı-kırmızılılar son 2 maçını kazandı. Ezeli rekabette nasıl bir sonuç çıkacağı şimdiden merak konusu.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK, 5 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışan Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov dev maçta görev alamayacak.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında. Söz konusu isimler derbide sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

SİYAH-BEYAZLILAR SON MAÇLARDA KAYIP...

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı son 3 maçtan puan çıkaramadı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla boyun eğen siyah-beyazlılar, bu sezonun ilk yarısında da ezeli rakibine 2-1 kaybetti.

SARI-KIRMIZILILAR TAM KADRO

Dev maç öncesi Galatasaray'da eksik bulunmuyor. Ismail Jakobs sakatlığını atlatsa da derbide oynaması beklenmiyor. Cezalarını tamamlayan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç de dev maçın kadrosunda olacak. Davinson Sanchez'in durumu ise kontrollerin ardından netleşecek. Milli takımlarda sakatlıklar yaşayan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Roland Sallai ise Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.

358. RANDEVU

Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam oynayacakları Süper Lig mücadelesiyle tarihlerinde 358. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabette şimdiye kadar 357 maç geride kaldı. Bu 357 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 498 gole, Beşiktaş 470 golle karşılık verdi.

DEV DERBİ HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Dev maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Fernandes, Amir, Rashica, Rafa Silva, Mario, Immobile

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış, Osimhen

İLK KEZ BİR DERBİYİ YÖNETECEK

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

Yasin Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 13, 1. Lig’de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere 22 karşılaşmayı yönetti.

Kol ayrıca 8 defa da AVAR’da görevlendirildi.