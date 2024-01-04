Süper Lig'de Galatasaray, Göztepe ve Ankaragücü'nde forma giymişti! Eren Derdiyok futbolu bıraktı, yeni mesleği belli oldu

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Göztepe, Ankaragücü gibi takımlarda forma giymiş olan ve son olarak top koşturduğu İsviçre ikinci ligi ekiplerinden FC Schaffhausen'de aktif futbolculuk kariyerini noktalayan 35 yaşındaki Eren Derdiyok için İsviçre kulübünden bir açıklama geldi.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada Derdiyok'un yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirtilirken, Eren Derdiyok yaptığı açıklamada kariyerinin bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Derdiyok "Buradaki oyuncuları ve ortamı çok iyi biliyorum. Kendimi tamamen yeni görevime adayacağım." ifadelerini kullandı.





