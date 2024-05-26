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Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.05.2024 13:06
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında hem şampiyonluk hem de küme düşme düğümü bugün çözülüyor. Süper Lig'deki karşılaşmaların Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. İşte VAR hakemleri!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün 7 müsabaka oynanacak ve tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak. Şampiyonluğun ve küme düşen son takımın belli olacağı son haftada VAR hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. İki ekip arasındaki mücadelede VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel görev yapacak.

Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Müsabakada VAR hakemi olarak İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello görev alacak.

Bugünkü maçların VAR hakemleri şöyle:

Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Claudio Pereira
Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Bülent Birincioğlu
Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro
Hatayspor - Çaykur Rizespor: Johann Pfeifer

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