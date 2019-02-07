SPOR

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında Ümit Öztürk düdük çalacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta müsabakaları yarın, 9 Şubat Cumartesi, 10 Şubat Pazar ve 11 Şubat Pazartesi oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

8 ŞUBAT CUMA
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

9 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Mete Kalkavan

10 ŞUBAT PAZAR
13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Ümit Öztürk

11 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: Ali Palabıyık

PARTNERHepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!Hepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!
Feghouli bu sezonki 4. golünü attıFeghouli bu sezonki 4. golünü attı
Diagne’nin cezası bittiDiagne’nin cezası bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Trabzonspor hakem Ümit Öztürk

En Çok Okunan Haberler

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Mahmut Uslu'dan flaş iddia!

Mahmut Uslu'dan flaş iddia!

Fenerbahçe'de Tolgay ilk 11'e giriyor

Fenerbahçe'de Tolgay ilk 11'e giriyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Öztürk ilk kez Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalacak

Ümit Öztürk ilki gerçekleştirecek

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Sofiane Feghouli bu sezonki 4. golünü attı

Feghouli bu sezonki 4. golünü attı

Galatasaray'da Mbaye Diagne’nin cezası bitti

Diagne’nin cezası bitti

Galatasaray’ı kupada 13 bin 562 seyirci takip etti

Cimbom'u 13 bin 562 seyirci takip etti

Luyindama: Taraftarlarla aramda aşk olmalı

'Taraftarlarla aramda aşk olmalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.