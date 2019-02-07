Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta müsabakaları yarın, 9 Şubat Cumartesi, 10 Şubat Pazar ve 11 Şubat Pazartesi oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
8 ŞUBAT CUMA
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
9 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Mete Kalkavan
10 ŞUBAT PAZAR
13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Ümit Öztürk
11 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: Ali Palabıyık
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