Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta müsabakaları yarın, 9 Şubat Cumartesi, 10 Şubat Pazar ve 11 Şubat Pazartesi oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

8 ŞUBAT CUMA

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

9 ŞUBAT CUMARTESİ

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Mete Kalkavan

10 ŞUBAT PAZAR

13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Ümit Öztürk

11 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: Ali Palabıyık

