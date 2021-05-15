Süper Lig’de ikili averajda son durum ne? Süper Lig puan durumu güncel hali...

Heyecanla takip edilen Süper Lig'de 41. hafta maçları yapılırken, şampiyonun belli olmasına da az bir süre kaldı. Futbolseverler Süper Lig’de ikili averajda son durum ne sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Süper Lig’de ikili averajda son durum ne?

SÜPER LİG'DE İKİLİ AVERAJDA SON DURUM NE?

Şu anda Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla zirveyi beraber paylaşırken, olası puan eşitliği gibi bir durumda şampiyonu genel averaj belirlemiş olacak. İkili averajda eşitlik bulunuyor. Genel averajda Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunmakta. Genel averajda da eğer eşitlik söz konusu olursa en çok golü atan takım şampiyonluğa hak kazanmış olacak. Ligin son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, son haftada kümede kalma mücadelesi vermekte olan Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş son haftaya +2 gol averajıyla Galatasaray'ın önünde girmiş oldu. Beşiktaş'ın Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenmesi durumunda, Galatasaray Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılmak mecburiyetinde kalacak. Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyeti durumunda ise Galatasaray, 5-0 kazanmak zorunda kalacak. Beşiktaş 1-0, Galatasaray 3-0 kazandığı takdirde de Beşiktaş, şampiyonluk ipini göğüslemiş olacak. Böyle bir durumda devreye atılan gol sayısı çıkıyor olacak. Beşiktaş, şimdiye dek 81 gol; Galatasaray ise 77 gol attı.