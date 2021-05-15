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Süper Lig’de ikili averajda son durum ne? Süper Lig puan durumu güncel hali...

15.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de 41. hafta maçları yapılırken, son hafta maçlarının sonrasında şampiyon da belli olacak. Süper Lig şampiyonunu averaj belirleyebilir. Bu nedenle futbolseverler Süper Lig’de ikili averajda son durum ne sorusunun yanıtını arıyor. Peki Süper Lig’de ikili averajda son durum ne? İşte genel averaj, ikili averaj durumu ve Süper Lig'de güncel puan durumu...

Süper Lig’de ikili averajda son durum ne? Süper Lig puan durumu güncel hali...

Heyecanla takip edilen Süper Lig'de 41. hafta maçları yapılırken, şampiyonun belli olmasına da az bir süre kaldı. Futbolseverler Süper Lig’de ikili averajda son durum ne sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Süper Lig’de ikili averajda son durum ne?

SÜPER LİG'DE İKİLİ AVERAJDA SON DURUM NE?

Şu anda Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla zirveyi beraber paylaşırken, olası puan eşitliği gibi bir durumda şampiyonu genel averaj belirlemiş olacak. İkili averajda eşitlik bulunuyor. Genel averajda Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunmakta. Genel averajda da eğer eşitlik söz konusu olursa en çok golü atan takım şampiyonluğa hak kazanmış olacak. Ligin son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, son haftada kümede kalma mücadelesi vermekte olan Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş son haftaya +2 gol averajıyla Galatasaray'ın önünde girmiş oldu. Beşiktaş'ın Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenmesi durumunda, Galatasaray Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılmak mecburiyetinde kalacak. Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyeti durumunda ise Galatasaray, 5-0 kazanmak zorunda kalacak. Beşiktaş 1-0, Galatasaray 3-0 kazandığı takdirde de Beşiktaş, şampiyonluk ipini göğüslemiş olacak. Böyle bir durumda devreye atılan gol sayısı çıkıyor olacak. Beşiktaş, şimdiye dek 81 gol; Galatasaray ise 77 gol attı.

Beşiktaş ile Galatasaray berabere kalırsa ve Fenerbahçe galip gelirse Sarı Lacivertli takım ezeli rakipleri ile puanları eşitlemiş olacak. Bu durumda ise üçlü averaj devreye girmiş olacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL HALİ...

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