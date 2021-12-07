Süper Lig'de ilginç an! Hakem kartları karıştırdı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Gaziantep İzmir'de kozlarını paylaştı. Göztepe, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Göztepe'nin gollerini Jahovic, Gaziantep'in tek sayısını ise Recep Niyaz kaydetti.

9 KİŞİ KALMA KORKUSU

63.dakikada Gaziantep Fk ceza sahasında yaşanan pozisyonda Göztepeli Berkay Emir, penaltı istedi. Serzenişte bulunan Berkay, direkt kırmızı gördü. 58'de Nwobodo'yu kaybeden Göztepe, Berkay'a çıkan kırmızıyla şoke oldu.

İTİRAZ ETTİLER

Kırmızı kartın Göztepeli oyuncular hakemin yanına koştu. Rakip oyuncu da çıkan kırmızı kart sonrası şaştı kaldı. Yanlış kart çıkarttığını fark eden Ümit Öztürk, herkesten özür diledi.

KARTI BULAMADI

Kırmızı kartı iptal eden Ümit Öztürk, bir süre sarı kartını bulamadı. Kartı bulan hakem, Berkay'a en sonunda dooğru kartı gösterdi.

