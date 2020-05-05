Süper Lig'de karar zirvesi bugün

2019-2020 sezonunun kaderi bugün 15.00’te yapılacak toplantıda netleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte durum değerlendirmesi yapıp, bir yol haritası üzerinde uzlaşacak. TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1. Lig’i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak. Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek.
Sezon normal formatında (ev sahibi-deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne uygun hareket edecek. TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin koronavirüsten çok etkilendiğini ve 2. ve 3. Lig’de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı. Bu liglerde tescil kararı alınması ve küme düşmenin de kaldırılması bekleniyor. (Akşam)
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