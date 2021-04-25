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Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen takım kalmadı

25.04.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor'da Nejc Skubic'in dünkü maç bitiminde kırmızı kart görmesiyle ligde tüm ekipler kırmızı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen takım kalmadı

Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor'da Nejc Skubic'in kırmızı kartla cezalandırılmasıyla ligde kırmızı kart görmeyen takım kalmadı.

Ligde bugün tamamlanacak 37. hafta müsabakalarında şu ana kadar hakemler 1513 sarı ve 107 kırmızı kart kullandı. 2020-2021, hafta başına 2,89 kırmızı kart ortalamasıyla geçen sezonki 2,88 ortalamanın önünde ve son 10 yılda en fazla kırmızı kart gösterilen sezon konumunda bulunuyor.

Bu haftaya kadar oyuncuları kırmızı kart görmeyen ekiplerden İttifak Holding Konyaspor'da Nejc Skubic, dün Atakaş Hatayspor maçı bitiminde hakeme itirazlarından dolayı ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Skubic'in kırmızı kartıyla bu sezon kırmız kart görmeyen takım kalmadı. Konya temsilcisi ve Göztepe'nin birer kırmızı kartla cezalandırıldığı ligde Fraport TAV Antalyaspor 11, Atakaş Hatayspor ise 10 kez kırmızı kart gördü.

Bu 2 takımı Galatasaray (8), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (7), Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü (6), Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Trabzonspor (5), Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor (4), Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor (3), Aytemiz Alanyaspor (2) izliyor.

SON 10 SEZONDA 4 TAKIM KIRMIZI KARTLA CEZALANDIRILMADI

Süper Lig'de son 10 sezona bakıldığında sadece 4 ekip sezon boyunca kırmızı kartla cezalandırılmadı. 2013-2014'te Çaykur Rizespor, 2015-2016'da Gençlerbirliği, 2018-2019 sezonunda da Medipol Başakşehir ile Trabzonsporlu futbolcular takımlarını eksik bırakmadı.

Bu süreçte 2013-2014'te Kayserispor, 2015-2016'da da Trabzonspor 12'şer kez kırmızı kartla bir sezonda en fazla kırmızı kart gören ekip konumunda bulunuyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fenerasyonun fenerimi nasıl koruduğunu kırmızı kart sayısından görebiliyoruz açık ve net olarak. Sadece tek başına Serdar Aziz’in görmesi gereken en az 5 kırmızı kart varken, fener takımı komple 3 kırmızı görmüş. inanılır gibi değil. Birde rakipleri en çok kırmızı gören istatiğine baksak, fenerin oynadığı takımlara gösterilen kırmızı kart en yüksek çıkar. Utanmadan bunların yöneticileri her maç sonu çıkıp, hakemi, yayıncı kuruluşu, hande’yi, var çalışanını suçladılar. Şimdi sesleri çıkmıyor nedense. Nedeni fenerasyon garanti verdi fenerin şampiyonluğuna. Ne oldu ya şu fetöcü VAR operatörü?
Fener topu topu 2 tane kırmızı kart görmüş şuana kadar koca sezonda :)) fenerasyon her türlü desteği sağlamış fenere. gs ise her yıl hakemlerle şikeyle bedavadan şampiyonluk yarışına sokuluyor. sonra avrupada 2 galibiyetle dönüyor 15 yılda :) bu iki takımı topla anca Beşiktaşın gölgesindeki takım olurlar.
ne önemli bir bilgi

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