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  4. Süper Lig'de ortalık karıştı! Birbirlerine girdiler... Güvenlik güçleri araya girdi

Süper Lig'de ortalık karıştı! Birbirlerine girdiler... Güvenlik güçleri araya girdi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.03.2025 21:41
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Süper Lig’in 27. haftasında Eyüpspor sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hem sahada hem de protokol tribününde kavga çıktı.

Süper Lig'de ortalık karıştı! Birbirlerine girdiler... Güvenlik güçleri araya girdi

Sahada Kramer ile Robin Yalçın arasında başlayan tartışmalar bir anda büyüdü ve iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Pozisyonun ardından Robin Yalçın ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

YÖNETİCİLER VE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK

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Sahada yaşanan olayların ardından Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında da kavga çıktı. Bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde yer alan Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında çıkan arbedeyi polis güçleri zorlukla ayırdı. Kavga uzun süre devam ederken, taraftarları sakinleştirmekte zorlanıldı.

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MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
2 - 1
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Eyüpspor
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