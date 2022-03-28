Süper Lig'de piyasa değerini en çok artıran 5 isme Fenerbahçe ve Galatasaray damgası!

Süper Lig'de zirve yerine küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Galatasaray ile elinde sadece lig ikinciliği kalan ve umutlarını son 8 haftaya taşıyan Fenerbahçe, sahada mutlu olmadı... İki kulübün yüzünü aldıklarında kapalı kutu olan isimler güldürdü.

Bu sezon piyasa değerini en çok arttıran futbolcular listesi yapıldığında ilk 5'te Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 futbolcu yer aldı. Sarı-lacivertli takımın 2020-21 sezonunun devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Limassol'dan 2.2 milyon Euro bonservis ödeyerek imza attırdığı Macar defans oyuncusu Attila Szalai, 8 milyon Euro yükselişle piyasa değerini 15 milyon Euro'ya çıkardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU

Galatasaray'ın 24Erzincanspor'dan bedelsiz renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu ise 7.5 milyon Euro artışla 11 milyon Euro'luk bir değere ulaştı.

KIM MIN-JAE

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın isteği üzerine Güney Kore'den aldığı stoper Min-jae Kim, 7 milyon Euro yükseliş gösterip listenin 3. sırasında kendine yer buldu.

VICTOR NELSSON - FERDİ KADIOĞLU

Onu sarı-kırmızılı takıma Kopenhag'tan gelen Victor Nelsson (5 milyon Euro) ve 4 yıldır sarılacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu (3.8 milyon Euro) takip etti. İki kulüp de 25 yaş ve altı oyuncuları için kapıyı 20 milyon Euro'dan açıyor.

(Sabah)

