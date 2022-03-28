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Süper Lig'de piyasa değerini en çok artıran 5 isme Fenerbahçe ve Galatasaray damgası!

28.03.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin altında kalan iki dev camia; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları, Türkiye'de piyasa değerini en çok artıran 5 ismin tamamını kapladı. Listede sarı - lacivertlilerden 3 isim yer alır

Süper Lig'de piyasa değerini en çok artıran 5 isme Fenerbahçe ve Galatasaray damgası!

Süper Lig'de zirve yerine küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Galatasaray ile elinde sadece lig ikinciliği kalan ve umutlarını son 8 haftaya taşıyan Fenerbahçe, sahada mutlu olmadı... İki kulübün yüzünü aldıklarında kapalı kutu olan isimler güldürdü.

ATTILA SZALAI

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Bu sezon piyasa değerini en çok arttıran futbolcular listesi yapıldığında ilk 5'te Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 futbolcu yer aldı. Sarı-lacivertli takımın 2020-21 sezonunun devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Limassol'dan 2.2 milyon Euro bonservis ödeyerek imza attırdığı Macar defans oyuncusu Attila Szalai, 8 milyon Euro yükselişle piyasa değerini 15 milyon Euro'ya çıkardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU

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Galatasaray'ın 24Erzincanspor'dan bedelsiz renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu ise 7.5 milyon Euro artışla 11 milyon Euro'luk bir değere ulaştı.

KIM MIN-JAE

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Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın isteği üzerine Güney Kore'den aldığı stoper Min-jae Kim, 7 milyon Euro yükseliş gösterip listenin 3. sırasında kendine yer buldu.

VICTOR NELSSON - FERDİ KADIOĞLU

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Onu sarı-kırmızılı takıma Kopenhag'tan gelen Victor Nelsson (5 milyon Euro) ve 4 yıldır sarılacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu (3.8 milyon Euro) takip etti. İki kulüp de 25 yaş ve altı oyuncuları için kapıyı 20 milyon Euro'dan açıyor.

(Sabah)

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