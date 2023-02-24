Süper Lig'de play-off geri mi dönüyor? Açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 11 ilimiz derinden etkilendi. Süper Lig kulüpleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. Bu karar sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş bir öneri geldiği iddia edilmişti.

YALANLAMA GELMİŞTİ

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

"PLAY OFF İDDİASI NEREDEN ÇIKIYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Fanatik'e konuşan Mehmet Büyükekşi, "Yaptığımız resmi açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play Off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde" dedi.

