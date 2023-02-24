SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de play-off geri mi dönüyor? Açıklama geldi

Süper Lig'de play-off geri mi dönüyor? Açıklama geldi

24.02.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Kulüpler Birliği toplantısında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesini önerdiğine yönelik medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Bu konuya son olarak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dahil oldu.

Süper Lig'de play-off geri mi dönüyor? Açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 11 ilimiz derinden etkilendi. Süper Lig kulüpleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. Bu karar sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş bir öneri geldiği iddia edilmişti.

YALANLAMA GELMİŞTİ

kapak_155731

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

"PLAY OFF İDDİASI NEREDEN ÇIKIYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM"

e166a3ef8f7f4634863f91c269c2d9c9

Fanatik'e konuşan Mehmet Büyükekşi, "Yaptığımız resmi açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play Off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacakSpor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak
Depremzedelere yardım maçında çirkin olay! Birçok taraftar gözaltındaDepremzedelere yardım maçında çirkin olay! Birçok taraftar gözaltında
Bu kez 14 şampiyonluğu bulunan takımı gözüne kestirdi! İşte Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni kulüp Bu kez 14 şampiyonluğu bulunan takımı gözüne kestirdi! İşte Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni kulüp
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Play-Off Süper Lig beşiktaş spor toto fk beşiktaş, spor tot süper li spor to da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Deprem sonrası İstanbul içi göç başladı!

Deprem sonrası İstanbul içi göç başladı!

Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!

Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!

Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı!

Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı!

Hepsi birer dünya devi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Hepsi birer dünya devi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Basın toplantısında gergin anlar! Abdullah Avcı'dan İsviçreli gazeteciye flaş yanıt...

Basın toplantısında gergin anlar! Abdullah Avcı'dan İsviçreli gazeteciye flaş yanıt...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.