Süper Lig'de şampiyon belli oluyor (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor.

Tarihi bir rekabete sahne olan sezonun final haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor. Son düzlüğe 2 averajlık farkla önde giren Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak.

Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle şampiyonluk yarışındaki avantajını kullanamayan siyah beyazlılar, İzmir'e tam kadro gitti. Sakatlıkları süren Aboubakar, Oğuzhan, Cenk Tosun ve Hasic, kritik mücadelede takıma tribünden destek verecek. Omzundan sakatlığı bulunan Ljajic ile ilgili karar ise maç saatinde verilecek

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımını; Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N’Sakala, Souza, Ghezzal-Atiba-Necip-N’Koudou, Larin 11’i ile sahaya sürmesi bekleniyor. Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son haftaya zirve ortağı olarak giren Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Üst üste aldığı 5 galibiyetle Beşiktaş'ı yakalayan sarı kırmızılılar, iki takımın da geceyi galibiyetle tamamlaması halinde şampiyonluk için 3 gol averajı daha fazla yapmak zorunda. Sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao, Emre Taşdemir ve annesi vefat eden Linnes’in durumları maç saatinde netlik kazanacak.