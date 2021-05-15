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Süper Lig'de şampiyon belli oluyor (Muhtemel 11'ler)

15.05.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülecek. 42 haftalık maratonun son haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanla giriyor. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor.

Tarihi bir rekabete sahne olan sezonun final haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor. Son düzlüğe 2 averajlık farkla önde giren Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak.

Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle şampiyonluk yarışındaki avantajını kullanamayan siyah beyazlılar, İzmir'e tam kadro gitti. Sakatlıkları süren Aboubakar, Oğuzhan, Cenk Tosun ve Hasic, kritik mücadelede takıma tribünden destek verecek. Omzundan sakatlığı bulunan Ljajic ile ilgili karar ise maç saatinde verilecek

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımını; Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N’Sakala, Souza, Ghezzal-Atiba-Necip-N’Koudou, Larin 11’i ile sahaya sürmesi bekleniyor. Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son haftaya zirve ortağı olarak giren Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Üst üste aldığı 5 galibiyetle Beşiktaş'ı yakalayan sarı kırmızılılar, iki takımın da geceyi galibiyetle tamamlaması halinde şampiyonluk için 3 gol averajı daha fazla yapmak zorunda. Sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao, Emre Taşdemir ve annesi vefat eden Linnes’in durumları maç saatinde netlik kazanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Fatih Terim’in takımını; Muslera, Yedlin-Donk-Marcao-Saracchi, Taylan, Kerem-Gedson-Emre Akbaba-Babel, Mohamed on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Son haftaya üçüncü sırada giren Fenerbahçe'nin gözü ise rakiplerinde olacak.

Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak sarı lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılırsa, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlubiyetini bekleyecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül de forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Altay Bayındır maç kadrosunda yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11

Emre Belözoğlu’nun takımını; Harun, Nazım-Serdar-Szalai-Caner, Sosa-Ozan, Osayi-Samuel-Mert Hakan-Pelkas, Valencia on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.

Son maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde Gençlerbirliği lige veda edecek. Kayserispor'un Fenerbahçe'ye mağlup olması ve Gençlerbirliği'nin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig'e düşecek.

Artık tüm Türkiye santra saatini bekliyor. 20.30'da başlayacak maçların ardından, 2020/2021 sezonunun şampiyonu belli olacak.

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