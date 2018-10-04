SPOR

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.10.2018 18:35 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ise rakiplerine göre daha zor olarak değerlendirildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçları öncesinde iddaa şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Ligin 7. haftasını lider kapatan Galatasaray'ın oranı aynı kalırken Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in oranı düştü.

Son lig maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a mağlup olan Fenerbahçe'nin oranı ise ciddi şekilde yükseldi.

İşte Süper Lig'de 8. hafta öncesinde şampiyonluk oranları;

2.20 Galatasaray
2.50 Beşiktaş
8.00 Fenerbahçe
5.50 Başakşehir
40.00 Trabzonspor
65.00 Kasımpaşa
250 Kayserispor
100 Konyaspor

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Kasımpaşa Medipol Başakşehir

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