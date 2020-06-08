SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte yeni oranlar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in başlamasına 5 gün kala şampiyonluk oranları güncellendi.

Trabzonspor'un 2.65'lik oranı değişmedi ve favori olmayı sürdürdü. Galatasaray ve Başakşehir'in oranları ise 2.90'dan 3.00'e çıkarıldı.

Süper Lig'in 4. sırasında bulunan Sivasspor'un oranı ise 13.00'ten 12.00'ye düşürüldü.

Beşiktaş'ın 35.00, Fenerbahçe'nin 150.00 olan oranları değişmedi. Alanyaspor'un oranı ise 150.00'den 200.00'e yükseltildi. Oran verilen son takım ise 5000.00 ile Göztepe oldu.

"İLK 2'DE BİTİRİR" ORANLARI

"İlk 2'de bitirir" oranları da belli oldu. İşte oranlar...

1.35 Trabzonspor
1.45 Galatasaray
1.45 Başakşehir
18.00 Beşiktaş
75.00 Fenerbahçe
100.00 Alanyaspor
3000.00 Göztepe

MAÇ MAÇ 27. HAFTANIN İDDAA ORANLARI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından devam edecek olan Süper Lig'de 27. haftanın iddaa oranları da duyuruldu.

İşte maç maç oranlar...

Fenerbahçe 1.22 - 4.50 - 6.75 Kayserispor

Göztepe 2.90 - 3.10 - 1.90 Trabzonspor

Başakşehir 1.70 - 3.15 - 3.35 Alanyaspor

Beşiktaş 1.35 - 3.75 - 5.20 Antalyaspor

Yeni Malatyaspor 1.95 - 3.15 - 2.70 Kasımpaşa

Gençlerbirliği 2.15 - 2.80 - 2.60 Konyaspor

Gaziantep 1.75 - 3.15 - 3.20 Ankaragücü

Rizespor 3.90 - 3.30 - 1.55 Galatasaray

Sivasspor 1.38 - 3.50 - 5.10 Denizlispor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle
MHK'dan yeni kararlar! Artık maç günü...MHK'dan yeni kararlar! Artık maç günü...
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Transferde mutlu son! Para hesaba yattı...

Transferde mutlu son! Para hesaba yattı...

Nuri Şahin, Süper Lig devini istiyor

Nuri Şahin, Süper Lig devini istiyor

Eşi transfer için araya girdi

Eşi transfer için araya girdi

Süper Lig'in yengesinden flaş paylaşım

Süper Lig'in yengesinden flaş paylaşım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Arda Turan bayramları karıştırdı!

Arda Turan bayramları karıştırdı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Süper Lig hakkında karar verildi!

Süper Lig hakkında karar verildi!

Ligler iptal olacak mı? TFF...

Ligler iptal olacak mı? TFF...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte o tarih...

2020 yaz transfer tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Nihat Özdemir: Son 3 hafta seyircili oynanabilir

Nihat Özdemir: Son 3 hafta seyircili oynanabilir

MHK yeni hakem kararlarını açıkladı!

MHK'dan yeni kararlar! Artık maç günü...

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Rıdvan Dilmen: İlk testim pozitif çıktı

Rıdvan Dilmen: Testim pozitif çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.