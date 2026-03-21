Süper Lig'de şampiyonluk oranları derbi öncesi güncellendi! Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. Bir maçı eksik olmasına rağmen 64 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 1.17’lik oranla favori konumunu güçlendirdi. 60 puanlı Fenerbahçe takibini sürdürürken, aynı puana sahip Trabzonspor ise yarışın üçüncü sırasında yer aldı.

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta sonrası şampiyonluk yarışının nabzı bir kez daha yükseldi. Açıklanan güncel oranlar, zirve mücadelesindeki dengelerin nasıl şekillendiğini gözler önüne serdi.

GALATASARAY ZİRVEDE FARKINI KORUYOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi programı nedeniyle haftayı maç yapmadan geçmesine rağmen liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Sarı-kırmızılı ekip, 26 maçta topladığı 64 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı olarak öne çıkarken, 1.17’lik oranla favoriliğini pekiştirdi. Bir maçı eksik olmasına rağmen bu avantajlı konumunu koruyan Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, son haftada aldığı galibiyetle yarıştan kopmayacağını gösterdi. 27 maç sonunda 60 puana ulaşan sarı-lacivertliler, ikinci sıradaki yerini korurken şampiyonluk oranı 6.00 seviyesine kadar düştü. Fenerbahçe, kritik virajda sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacağı derbide önemli bir sınav verecek.

TRABZONSPOR'UN DA İDDİASI VAR

Aynı puana sahip olmasına rağmen averajla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında iddiasını koruyor. Bordo-mavililer için belirlenen 12.00’lik oran, zirve takibini sürdürdüklerini ortaya koyarken, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma yarışın seyrini doğrudan etkileyebilecek nitelikte görünüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA gelirleri duyurdu! Türkiye'ye para yağdı: Kasalar dolduUEFA gelirleri duyurdu! Türkiye'ye para yağdı: Kasalar doldu
Osimhen 'ameliyat olmam lazım' dedi ve dönüş süresini açıkladı!Osimhen 'ameliyat olmam lazım' dedi ve dönüş süresini açıkladı!

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

